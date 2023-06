بينهم المشري وعقيلة وحفتر.. باتيلي يكثف اتصالاته بشأن نتائج بوزنيقة

أعلنت البعثة الأممية عن إجراء رئيسها عبدالله باتيلي اتصالات مع عقيلة صالح وخالد المشري و خليفة حفتر لمناقشة مسودتي قانوني لجنة 6+6 للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وذكرت البعثة أنها تواصل التعامل مع جميع الأطراف لضمان حصول قوانين الانتخابات على قبول الجميع، وتكون قابلة للتنفيذ في بيئة مواتية.

وفي سياق متصل، بحث نائب رئيس البعثة الأممية ريزدون زينينغا، مع ممثلين عن 17 حزباً وتجمعا سياسيا ليبيا مسودة القوانين الانتخابية التي توصلت لها اجتماعات بوزنيقة.

وأكد زينينغا على أهمية ضمان تنفيذ القوانين الانتخابية، مشيراً إلى أن نجاح الانتخابات يستلزم قبول جميع الأطراف الرئيسية، بما في ذلك الأحزاب السياسية.

وبحسب البعثة الأممية، فإن المشاركين قدموا اقتراحات أحزابهم حول سبل معالجة القضايا الخلافية والسير نحو الانتخابات في عام 2023، والدور المنوط بالبعثة الأممية.

