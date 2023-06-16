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السني يبحث مع السفير التركي في الأمم المتحدة تطورات الوضع السياسي في ⁧‫ليبيا‬⁩

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

ناقش مندوب ليبيا في الأمم المتحدة الطاهر السني مع مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة آخر تطورات الوضع السياسي في ⁧‫ليبيا‬⁩ والجهود المبذولة من أجل الوصول الى توافق شامل حول القوانين الانتخابية ومن أجل انجاح الاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام.

جاء ذلك خلال لقاء عد في نيويورك أعرب خلاله الطاهر السني عبر صفحته الرسمية بتويتر, عن سعادته بلقاء السفير التركي.

من جانبه أكد السفير التركي على حرص تركيا على دعم المسار الديمقراطي بقيادة ومُلكية ليبية والذي من شأنه أن يدعم استقرار ليبيا والمنطقة. 

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السفير التركي لدى الأمم المتحدة الطاهر السني ليبيا نيويورك

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الوطن الليبية

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