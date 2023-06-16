“داخلية الدبيبة” تغلق عددا من الكسارات والمحاجر في منطقة رأس اللفع

أغلقت دوريات إدارة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة رفقة دوريات من جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية عددا من الكسارات والمحاجر بمنطقة رأس اللفع بالطريق الرابط بين العزيزية ومناطق الجبل المخالفة لنصوص القانون رقم 2 لسنة 1971 بشأن المناجم والمحاجر.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” إن دوريات الإدارة أقفلت اليوميين الماضيين عددا من الكسارات والمحاجر بالمنطقة الرابطة وسوق الخميس امسيحل بناء على تعليمات النائب العام بوقف وإقفال العديد من المحاجر والكسارات التي تعمل دون تراخيص لحين إثبات إجراءاتهم.