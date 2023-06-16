باثيلي يبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا مع السفير الروسي

ألتقى المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، مساء اليوم الجمعة، مع سفير روسيا لدى ليبيا حيدر أغانين، بمقر البعثة الأممية في العاصمة التونسية، وناقش معه آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.ز

وقال ياثيلي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بتويتر، “التقيتٌ أيضاً اليوم في تونس بسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا السيد حيدر أغانين، حيث ناقشنا تطورات العملية السياسية بما في ذلك الملاحظات التي أعلنتها مختلف الأطراف الليبية حول نتائج لجنة 6+6. كما اتفقنا على أهمية وجود طريق للانتخابات في ليبيا.”