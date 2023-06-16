بوجواري يبحث مع يلماز افتتاح القُنصلية التركية في بنغازي

ليبيا – استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، الأربعاء، سفير الجمهورية التركية كنعان يلماز والوفد الاقتصادي المُرافق له،خلال زيارة أجراها السفير لبلدية بنغازي،بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي صالح العبيدي ومدير مكتب شؤون رئيس المجلس التسييري للبلدية يوسف الزواوي ومدير إدارة المشروعات بالبلدية أسامة الكزة ومدير إدارة المراسم بنغازي سامي البركي.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، العديد من المواضيع ذات الاهتمام المُشترك التي من ضمنها معرض بنغازي للصناعات التركية والشركات المُشاركة في المعرض وتكثيف زيارة رجال الأعمال والعمل على إعادة افتتاح القُنصلية التركية وعودة الشركات التركية للعمل في مدينة بنغازي والتنسيق فيما يتعلق بالتدريب والتطوير للعناصر المحلية والعمل على زيارة الخُبراء والمُختصين في ترميم المباني التاريخية من الجانب التركي والاستفادة من الخبرات التركية في مجالات البُنية التحتية والإعمار وإعادة تدوير المُخلفات الصلبة والسائلة.

بدوره،أثنى السفير التركي على حُسن الاستقبال،مُؤكداً أهمية التعاون المُشترك لما فيه مصلحة الجميع ورغبة الجانب التركي في تفعيل الحركة الاقتصادية والتجارية المُشتركة.

من جانبه،أكد رئيس المجلس التسييري للبلدية على ضرورة تحقيق تعاون في مجال القطاع الخاص وبين البلديات وأهمية فتح القُنصلية التركية وعودة الطيران المُباشر ما بين بنغازي وإسطنبول وعودة الشركات التركية للعمل في بنغازي خاصة تلك التي لديها تعاقُدات سابقة في المدينة.