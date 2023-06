المفوضية الأوروبية تنفي تعاملها مع مهربي البشر في ليبيا

نفت المفوضية الأوروبية مزاعم مساعدة المهربين في ليبيا في أعقاب كارثة السفينة “بيلوس” أمام اليونان والتي أدت إلى مقتل مايقارب 60 مهاجرا غير نظامي.

وفي تعليقه على حادثة السفينة، قال المتحدث باسم المفوضية “إريك مارمر” إنهم لا يساعدون المهربين في ليبيا، وإنما يحاربونهم بحسب تعبيره.

ويأتي نفي المفوضية عقب تسريب وثيقة بتاريخ 9 يونيو، تشير إلى ممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي لتمديد بعثته لمراقبة الحدود في ليبيا “اليوبام” لعامين آخرين.

وتشير الوثيقة إلى أن التمديد يشمل تعزيز قدرة السلطات الليبية والوكالات المحلية ذات الصلة على إدارة الحدود، والتي من بينها جهاز خفر السواحل وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذين اتهمتهم الأمم المتحدة في تقرير سابق بالعمل مع مهربي البشر.

المصدر: موقع “أي يو أوبزيرفر”

