الشارف يحضر جانباً من الاجتماع الأول للجنة التسييرية  للمصرف الريفي 

الوطن – رصد

حضر وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية عبدالله الشارف أرحومة جانباً من الإجتماع الأول للجنة التسييرية للمصرف الريفي الذي عقد ظُهر اليوم بمدينة سرت .

ورحب الشارف بأعضاء اللجنة التسييرية للمصرف الريفي متمنياً لهم التوفيق في مهامهم المكلفين بها .

وإستعرض معهم سبل التعاون بين المصرف والوزارة من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة التي كان يمولها المصرف في السابق كنوع من القروض والتي تساهم في تحسين الدخل لأصحاب الدخل المحدود ومن شأنها أيضا أن توفر فرص عمل حقيقية للباحثين عن العمل بالإضافة لدعم برامج التدريب والتأهيل بالمناطق من خلال الوصول لمذكرة تفاهم بين المصرف ووزارة العمل والتأهيل .

ويأتي ذلك في إطار دعم وزارة العمل والتأهيل لكافة المؤسسات والقطاعات التي تساهم في توفير فرص عمل للباحثين عنه.