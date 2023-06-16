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توقيف 9 مصريين باليونان باشتباه تسهيل "الهجرة غير الشرعية"

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / Independent
مصدر الخبر / Independent

أوقف تسعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية ويشتبه بأنهم مهربون في اليونان، بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية، محتمل أن يكون أسفر عن مصرع المئات، وفق ما أفاد مصدر بأحد الموانئ لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبين هؤلاء قبطان المركب المتهالك الذي ناء بركابه وانقلب قبل أن يغرق، مما أدى إلى مصرع 78 شخصاً على الأقل وفق حصيلة رسمية.

وأورد المصدر المذكور أن قارب الصيد غادر مصر فارغاً قبل أن يستقله مهاجرون في مدينة طبرق الساحلية بشرق ليبيا، وكان متوجهاً إلى إيطاليا.

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وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن الأشخاص أوقفوا في كالاماتا (ميناء شبه جزيرة بيلوبونيز الذي نقل إليه الناجون)، ويشتبه في أنهم مارسوا “التهريب غير القانوني” للبشر.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أبدت “خشيتها من (غرق) مئات الأشخاص الإضافيين، في إحدى أسوأ المآسي في البحر المتوسط على مدى عقد”.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية إيلياس سياكانتاريس الأربعاء أن معلومات غير مؤكدة أشارت ألى أن 750 شخصاً كانوا يستقلون المركب.

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