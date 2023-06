بعد أيام من لقائه عقيلة ووفدا برلمانيا.. “حفتر” يعلن دعمه تشكيل حكومة جديدة لإدارة الانتخابات

أعلن قائد عملية الكرامة خليفة حفتر تأييده تشكيل “حكومة تكنوقراط جديدة موحدة” تشرف على الانتخابات، المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري.

وحث حفتر في بيان منسوب لـ”القيادة العامة” مجلسي النواب والأعلى للدولة على إنهاء حالة الانقسام، واصفا مخرجات 6+6 بـ”الخطوات المهمة” لإجراء الانتخابات.

وطالب حفتر البعثة الأممية بـ”الاضطلاع” بدورها لدعم التوافق الذي يقود إلى إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، بحسب البيان.

وأبدى حفتر دعمه كل الحلول السياسية لإنهاء الأزمة دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف، بحسب تعبير البيان.

يأتي ذلك بعد يومين على لقائه في عقيلة صالح ونائبَيه و90 عضوا في البرلمان بـ”مقر قيادته” في بنغازي.

