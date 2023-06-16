القيادة العامة: نحث مجلسي النواب والدولة على الأسراع في إنهاء حالة الانقسام السياسي

الوطن| رصد

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن دعمها لكل المباحثات والتقارب الذي من شأنه أن ينهي حالة الإنقسام السياسي في البلاد.

وقالت القيادة العامة في بيانٍ لها،“إن ما قامت به لجنة 6+6 هي أولى الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على دعمها الكامل لكل الحلول السياسية الصادقة في إنهاء الأزمة دون مغالبة أو إقصاء أومصادرة حقوق أي طرف حتى تحقق القوانين الانتخابية أكبر توافق ممكن لإجراء الانتخابات في موعدها.

وحثت القيادة العامة مجلسي النواب والدولة بالإسراع في إنهاء حالة الإنقسام السياسي ، وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.

وختمت القيادة بيانها بالتأكيد على ضرورة اضطلاع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بدورها لدعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات بطريقة صحيحة وشفافة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة الليبية.