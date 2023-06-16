بلدية مصراتة تدرس تنفيذ مترو أنفاق لحل الاختناقات المرورية

ناقش وكيل ديـوان بلديـة مصراتـة علي الزيـداني إمكانيـة اعتمـاد مسـارات المترو المستهـدف تنفيـذه داخـل مخطط بلديـة مصـراتة، مع كلا من وكيـل وزارة الإسـكان والتعميـر للشـؤون الفنيـة، وأعضـاء اللجنـة المشتـركة من مدير جهـاز مشروعـات الإسـكان والمـرافق، ومدير مكتب مشروعـات الطـرق الحديديـة مصـراتة، ورئيس مصلحـة التخطيط العمـراني مصـراتة، ومدير مشـروع قطـار المدينـة، وذلك لوضـع رؤى وابـداء التوصيـات النهائيـة بالخصـوص.

بحسب بيان بلدية مصراتة، تم تحديد 5 مسـارات للخطـوط المفتـرضة لمشـروع قطـار المدينـة داخـل المخطط، بطـول إجمـالي يتجـاوز 40km كمـرحلة أولـى بغيـة حلحلـة إشكاليـات الازدحـام والاختنـاقات المروريـة.