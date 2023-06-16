الكشف عن تفاصيل غموض واقعة قـتـل منذُ سنة قُيدت ضد مجهول

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة عن تمكن “مركز شرطة بوعطني” من الكشف عن تفاصيل غموض جريمة قتل منذُ سنة قُيدت ضد مجهول بإحدى مواقع بيع الخردة ويلقي القبض على احد المُشتبه بهم ويعترف بعدة عمليات سطو مسلح وسلب للمواطنين.

عُقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني عن أحد المشتبه بهم بواقعة قتل مواطن في إحدى مواقع بيع الخردة دارت أحداثها منذ سنة بمنطقة شبنة حيث قامت مجموعة مُسلحة متكونة من ثلاثة أشخاص ملثمين بما فيهم الشخص الذي وردت عنه المعلومات فقاموا بالدخول إلى موقع بيع الخردة والرماية العشوائية داخل الموقع فحدثت مشاجرة بينهم وبين المجني عليه أدت إلى مقتله بعدة أعيرة نارية .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عقيد معتز_زقلام تعليماته بالقبض على الشخص سالف الذكر وبمُتابعة السيد رئيس وحدة التحقيق والتحريات مقدم وليد الحوتي تم خروج أعضاء التحريات للتأكيد والتحري عن المشتبه به والتأكيد على مكان تواجده بمنطقة بوعطني .

وعلى الفور تم ضبطه والإنتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه تبين انه يُدعى س.ص.س من مواليد 2002 السكن سلوق وإعترف بأنه قام بالهجوم على موقع الخردة سالف الذكر وكان برفقته شخصين وكان يستقلون مركبة آلية نوع هيونداي سنتافيا سوداء اللون مُعتمة بالكامل لاتحمل لوحات معدنية .

وأفاد قائلاً انهم كانو تحت تأثير حبوب الهلوسة وان الشخصين الآخرين هم من قامو بالرماية على المجني عليه اثر مشاجرة حدثت فيما بينهم فأدت إلى وفاته .

وكما إعترف بعدة عمليات سطو مسلح وسلب للمواطنين والعمالة الوافدة رفقة أفراد التشكيل العصابي مبالغ مالية وهواتف محمولة وسلب مركبة آلية نوع سوناتا وتصوير مالكها عاريا وإبتزازه لدفع مبالغ مالية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وتم إحالته إلى النيابة العامة.