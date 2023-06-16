القيادة العامة: ما قامت به لجنة 6+6 أولى الخطوات المهمة لإجراء الانتخابات

طالبت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، مجلسي النواب والدولة للإسراع في إنهاء الانقسام السياسي وتشكيل حكومة تكنوقراط للإشراف على الانتخابات.

وأعلنت القيادة العامة في بيان لها، اليوم الجمعة، عن دعمها كل المباحاثات والتقارب الذي شأنه أن يُنهي حالة الانقسام السياسي، مشيرة إلى أن ما قامت به لجنة 6+6 بين مجلسي النواب والدولة، هي أولى الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما أكدت القيادة في بيانها دعمها كل الحلول السياسية الصادقة في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف حتى تُحقق القوانين الانتخابية أكبر توافق ممكن لإجراء الانتخابات في موعدها وضمان تطبيق نتائجها.

وحثت القيادة العامة مجلسي النواب والدولة بالإسراع في إنهاء حالة الانقسام السياسي، وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.

كما طالبت، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاضطلاع بدورها لدعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات بطريقة صحيحة وشفافة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة الليبية.