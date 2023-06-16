| وزير الخارجية الإيطالي يزور الإمارات قريباً.. الأزمة الليبية على الأجندة

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2023/06/16 على الساعة 19:51

(ديكود 39): يزور وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الإمارات، خلال أيام، وذلك للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، حيث من المنتظر مناقشة عدة ملفات أبرزها الأزمة الليبية.

جدير بالذكر أن تاياني كان قد رافق رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في مهمة رسمية إلى الإمارات في 3 مارس. ويأتي ذلك استكمالاً لإعادة إطلاق العلاقات السياسية في ضوء الحوار المستمر حول القضايا الثنائية والملفات الأمنية والإقليمية، بالإضافة للعلاقات الاقتصادية حيث تعد الإمارات بالنسبة لروما السوق الأولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فضلاً عن العلاقات الثقافية حيث افتتح في أبو ظبي أول معهد ثقافي إيطالي في منطقة الخليج.

ومن المتوقع التطرق لعدة ملفات خلال الزيارة أبرزها مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ الذي سيعقد في نوفمبر في دبي، فضلاً عن التعاون الاقتصادي و الصناعي و الملفات الإقليمية الرئيسية بدءاً من الأزمة في ليبيا، وفقاً لما نقله موقع “ديكود 39” الإيطالي.

وهناك تقارب متزايد في مواقف إيطاليا والإمارات حتى وقت قريب فيما يخص الملف الليبي، فيما يعد نهج أبوظبي تجاه الملف الليبي أكثر براجماتية ومسؤولية.

وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل بشكل منفصل قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، كما استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الزعيمين الليبيين في قصر كيجي مقر الحكومة في روما قبل أسابيع.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن وكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية (ايس)، بلغ معدل التبادل التجاري بين إيطاليا والإمارات في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 نحو 1.788 مليار يورو.

وبلغت الزيادة في قيمة الصادرات الإيطالية إلى الإمارات 1.530 مليار يورو في ثلاثة أشهر بزيادة 18.9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وتصدر روما المجوهرات والميكانيكا والأغذية الزراعية والأثاث وأزياء منتجات “صنع في إيطاليا”.

وجدير بالذكر أن هناك أكثر من 600 شركة إيطالية في الإمارات بما في ذلك الشركات الكبيرة و الصغيرة والمتوسطة في مجال البناء مثل شركات ايتالفير و ريزاني و ويبيلد وفي مجال الطاقة مثل أناسالدو و إيني و سايبم وفي مجال السلع الاستهلاكية مثل ماسيراتي و لوكسوتيكا و في مجال الأمن و الدفاع مثل فينكانتيري و ليوناردو و مجال الفضاء مثل تيليسباتسيو و مجال القطاع المصرفي مثل بنك انتيسا سان باولو و ساتشي.

وفي يناير الماضي، تم اختيار إيطاليا أيضًا “كشريك بلاتيني” في معرض الصحة العربي السنوي لقطاع الرعاية الصحية الذي أقيم في دبي بحضور عارضين على مستوى إقليمي ودولي. وفي نوفمبر الماضي كانت إيطاليا ضيف الشرف في الدورة 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب وهو أحد معارض الكتاب الأولى في العالم من حيث عدد المعارضين من 83 دولة.

ديكود 39، 16/06/2023