حفتر يعلق على مخرجات 6+6 ويطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الجمعة عن دعمها لكل المباحاثات والتقارب الذي شأنه أن يُنهي حالة الإنقسام السياسي .

وقالت القيادة في بيان لها أن ما قامت به لجنة الـ 6+6 بين مجلسي النواب والدولة، هي أولى الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكدت دعمها لكل الحلول السياسية الصادقة في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف حتى تحقق القوانين الانتخابية أكبر توافق ممكن لإجراء الانتخابات في موعدها وضمان تطبيق نتائجها .

وحتت القيادة العامة، مجلسي النواب والدولة بالإسراع في إنهاء حالة الإنقسام السياسي ، وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.

ودعت القيادة العامة، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاضطلاع بدورها لدعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات بطريقة صحيحة وشفافة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة الليبية.