البركي: تتجه الأطراف الليبية نحو حكومة انتقالية جديدة وموحدة

أكدت الباحثة المتخصصة في قضايا الأمن والهجرة، ريم البركي، أن الأطراف الليبية تتجه بقوة نحو تشكيل حكومة انتقالية جديدة تشرف على إنجاز العملية الانتخابية.

وقالت البركي، تعليقاً على بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن نتائج لجنة 6+6:” أخيرًا خبر سار: تتجه الأطراف الليبية نحو حكومة انتقالية جديدة وموحدة تهدف إلى قيادة ليبيا إلى الانتخابات”.

وشدد البركي، في تدوينتها عبر حسابها على “فيسبوك” على ضرورة أن تضم الحكومة الجديدة شخصيات رفيعة المستوى لا تنوي الترشح للانتخابات.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، طالبت مجلسي النواب والدولة للإسراع في إنهاء الانقسام السياسي وتشكيل حكومة تكنوقراط للإشراف على الانتخابات.

وأعلنت القيادة العامة في بيان لها، اليوم الجمعة، عن دعمها كل المباحاثات والتقارب الذي شأنه أن يُنهي حالة الانقسام السياسي، مشيرة إلى أن ما قامت به لجنة 6+6 بين مجلسي النواب والدولة، هي أولى الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما أكدت القيادة في بيانها دعمها كل الحلول السياسية الصادقة في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف حتى تُحقق القوانين الانتخابية أكبر توافق ممكن لإجراء الانتخابات في موعدها وضمان تطبيق نتائجها.

وحثت القيادة العامة مجلسي النواب والدولة بالإسراع في إنهاء حالة الانقسام السياسي، وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.

كما طالبت، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاضطلاع بدورها لدعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات بطريقة صحيحة وشفافة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة الليبية.