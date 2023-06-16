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سفير لبناني يبرئ معمر القذافي من واقعة اختطاف الصدر ويكشف تفاصيل جديدة عن وفاته

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

برأ السفير اللبناني السابق خليل كاظم الخليل، العقيد الراحلمعمر القذافي من واقعة اختطاف رجل الدين موسى الصدر ويكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاته.

أبرز تصريحات السفير اللبناني السابق خليل كاظم الخليل :

  • وفدان رسميان من لبنان زاروا ليبيا للكشف عن مصير موسى الصدر ولم يصلوا إلى نتيجة.
  • بعد وفاة موسى الصدر بأسبوع أتى مسؤول فلسطيني كبير هو أبو إياد لوالدي كاظم الخليل وأخبروه بموت الإمام الصدر.
  • والدي اتصل هاتفيًا بالشيخ عبد الأمير قبلان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان وأخبره بوفاة الإمام الصدر.
  • من المعروف للجميع أن موسى الصدر توفي بعد خطفه أو تغييبه بأيام.
  • حركة أمل ونبيه بري والمجلس الشيعي يعلمون جميعًا بحقيقة وفاة الإمام موسى الصدر.
  • الإمام موسى الصدر ولد عام 1928 ومن المؤكد أنه اليوم قد توفي فكيف يتم الحديث الآن عن عودته؟.. فكل هذا كذب ونفاق.
  • لماذا إذن يتم حبس نجل القذافي اليوم حتى وإن كان عمره وقت الواقعة 20 عامًا.. فهل كان يدير الدولة الليبية.
  • لماذا يظل هانيبال معمر القذافي محبوسًا منذ 9 سنوات؟ وما هي جريمته؟ فالعقاب يكون على عمل إجرامي وليس بدون جرم.
  • هل جريمة هانيبال القذافي أن والده هو معمر القذافي؟
  • سيف الإسلام القذافي يترشح الآن لرئاسة الجمهورية في ليبيا ولم يحاسبه أحد على حكم والده فقاعدة الحساب تعود للجريمة.
  • لماذا الليبيون ممنوعون من دخول لبنان؟ وأنا ضد مبدأ المقاطعة والعقاب بدون جُرم.
  • لدينا في جنوب لبنان الآلاف ممن هاجروا إلى ليبيا واستفادوا من العمل بها وجني الأموال وبنوا مستقبل لهم ولأولادهم.
  • كيف نكون ضد الشعب الليبي اليوم أو أي شعب عربي؟
  • هل معنى اختفاء موسى الصدر بليبيا أن يُصبح الشعب الليبي كله مسرول عن هذه الحادثة.
  • موسى الصدر قبل اختفاءه حاول فتح علاقات مجددة مع شاه إيران وكان لديه موعد مع الإيرانيين في ألمانيا يوم 9 سبتمبر لكنه اختفي في 1 سبتمبر.
  • المخابرات الإيرانية أطلعتني على رسالة موسى الصدر لهم واستشاروني بها وكانوا مترددين بهذه العلاقات.
  • يُقال إن رئيس الجزائر بومدين نصح الإمام موسى الصدر بعدم الذهاب لموعد الإيرانيين في ألمانيا.
  • تصحيح ما يحدث بشأن هذه الوقائع يجب أن يخرج من لبنان وليس من أي جهة أخرى.

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