قيادة الحيش تطالب مجلسي النواب والدولة بتشكيل حكومة جديدة

رحبت القيادة العامة للجيش الليبي، بما توصلت إليه اللجنة المشتركة (6+6) الذي اعتبرته خطوة أولى نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدة دعمها كل المباحثات والتقارب الذي من شأنه أن يُنهي حالة الانقسام السياسي.

وقال بيان صدر اليوم الجمعة، إن قيادة الجيش تدعم كل الحلول لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا، دون إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف حتى تحقق القوانين الانتخابية أكبر توافق.

حــث البيان مجـــلسي النواب والدولة على الإسراع في إنهاء حالة الإنقسام السياسي وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات، ومطالبة البعثة الأممية بالاضطلاع بدورها لدعم التوافق.