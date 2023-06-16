الرعيض يبحث مع “نائب الخارجية التشيكي” العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين

بحث رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” مع نائب وزير الخارجية التشيكي “جان ماريان” سبل إعادة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وناقش اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية التشيكية في العاصمة براغ بحضور مدير إدارة الشؤون الأفريقية بالوزارة “بيتر هلديك” جهود تطويرها العلاقات بين البلدين ورفع معدلات التعامل مع السوق الليبي عبر تحقيق تبادل في السلع والخبرات والمعارف في مجالات الاقتصاد المختلفة.

وتضمن اللقاء تشجيع الشركات التشيكية ورجال الأعمال على زيارة ليبيا ومعاينة فرص الاستثمار في مجالات البنية التحتية والحديد والصلب وقطاعات الطاقة والقطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وفق بيان للاتحاد عبر صفحته على موقع “فيسبوك”.