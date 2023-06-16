الجيش الليبي: اتفاق لجنة 6+6 خطوة مهمة نحو الانتخابات وندعو إلى حكومة ‘تكنوقراط’ للاشراف عليها

عبرت القيادة العامة للجيش الليبي عن دعمها للاتفاق الذي توصلت إليه لجنة 6+6 بين مجلسي النواب والدولة.

وقال بيان للقيادة العامة إن الاتفاق خطوة مهمة تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معبرا عن دعمه لكل الحلول التي من شأنها إنهاء الأزمة في البلاد دون إقصاء لأي طرف.

وحثت القيادة العامة مجلسي النواب والدولة على الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة تشرف على إجراء الانتخابات في كافة أنحاء البلاد داعية البعثة الأممية إلى الاضطلاع بدورها لدعم التوافق الذي تم التوصل إليه.