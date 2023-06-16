| باتيلى يتفق مع سفير روسيا علي أهمية إجراء الانتخابات الليبية هذا العام

|

2023/06/16 على الساعة 23:30

: بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي مع سفير روسيا لدى ليبيا حيدر أغانين، ملاحظات مختلف الأطراف الليبية حول نتائج لجنة “6+6″، المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء في تونس، اليوم الجمعة، حيث ناقش باتيلي مع أغانين تطورات العملية السياسية في ليبيا، واتفقا على أهمية إجراء الانتخابات الليبية خلال هذا العام، حسب تغريدة المبعوث الأممي المنشورة على صفحة البعثة علي”فيسبوك”.

وقال باتيلي: “التقيتٌ أيضًا اليوم في تونس بسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا السيد حيدر أغانين، حيث ناقشنا تطورات العملية السياسية بما في ذلك الملاحظات التي أعلنتها مختلف الأطراف الليبية حول نتائج لجنة 6+6”.

وشددت البعثة الأممية في وقت سابق اليوم، على أهمية ضمان تنفيذ القوانين الانتخابية التي توصلت إليها لجنة (6+6) المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية العام الجاري.

وأكدت البعثة خلال لقاء جمع ريزدون زينينجا، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مع ممثلين عن 17 حزبًا وتجمعًا سياسيًا يمثلون غالبية الأحزاب السياسية من مختلف أرجاء ليبيا، على أهمية ضمان تنفيذ القوانين الانتخابية، مشيرة إلى أن نجاح الانتخابات يستلزم قبول جميع الأطراف الرئيسية، بما في ذلك الأحزاب السياسية.