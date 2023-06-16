باتيلي يبحث مع سفير روسيا لدى ليبيا تطورات العملية السياسية

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، الحمعة، سفير روسيا لدى ليبيا حيدر أغانين.

وبحث اللقاء ملاحظات مختلف الأطراف الليبية حول نتائج لجنة (6+6)، المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد الانتخابات.

وحسب تغريدة المبعوث الأممي المنشورة على صفحة البعثة بموقع فيسبوك، جاء ذلك خلال لقاء في تونس، اليوم الجمعة، حيث ناقش باتيلي مع أغانين تطورات العملية السياسية في ليبيا، واتفقا على أهمية إجراء الانتخابات.

وفي وقت سابق اليوم، التقى باتيلي سفير الكويت لدى ليبيا زياد المشعان، وناقش معه جهود الأمم المتحدة، لتمكين إجراء الانتخابات في ليبيا.