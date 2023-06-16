الجيش الليبي يشيد بمخرجات لجنة (6+6) ويدعو لتشكيل حكومة موحدة

أشادت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بمخرجات اللجنة المشكلة من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، لإعداد قوانين الانتخابات (6+6).

ووصفت القيادة العامة، في بيان لها، ما قامت به اللجنة بالخطوة المهمة نحو الانتخابات، داعية المجلسين إلى الإسراع من تشكيل حكومة جديدة موحدة.

وقالت القيادة، اليوم الجمعة، إنها تدعم كل المباحثات والتقارب الذي من شأنه أن يُنهي حالة الانقسام السياسي، وأن ما قامت به لجنة (6+6) بين مجلسي النواب والدولة، هو أول الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضافت: “كذلك ندعم كل الحلول السياسية الصادقة في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا، دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف، حتى تحقق القوانين الانتخابية أكبر توافق ممكن لإجراء الانتخابات في موعدها وضمان تطبيق نتائجها”.

وحثت القيادة العامة مجلسي النواب والدولة، على الإسراع في إنهاء حالة الانقسام السياسي وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.

وطالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بالاضطلاع بدورها لدعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات بطريقة صحيحة وشفافة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة الليبية.