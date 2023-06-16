11 حزباً يحذر من استمرار المماطلة في إجراء الانتخابات

طالب 11 حزبًا سياسيًا، في بيان له مساء الجمعة، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل.

وأوضحت الأحزاب المجتمعة، في مقر الحزب المدني الديمقراطي:” إنها تُطالب لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة، بمعالجة جملة من الثغرات التي اتضحت في قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وتمسكت الأحزاب برفضها التوسع في توزيع مقاعد مجلس النواب وتخصيص دوائر انتخابية جديدة.

وأكدت أن مثل هذه القضايا الجدلية لابد أن تُرحل للدستور الدائم وأن يٌبت فيها من قبل سلطة تشريعية منتخبة جديدة.

وتابعت:” سنعمل في المرحلة المُقبلة مع كل الأطراف لتبني نهج حل متكامل للأزمة بمسارات سياسية واقتصادية وأمنية متزامنة.

وحذرت الأحزاب، من استمرار حالة المماطلة لإجراء الانتخابات وتجاهل المُطالبة الشعبية بها.