11 حزب تطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بشكل عاجل

العنوان

طالبت عدد من أحزاب التيار المدني الديمقراطي بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل.

وشددت الأحزاب وعددها 11 حزب على لجنة 6+6 بضرورة معالجة جملة من الثغرات التي اتضحت في قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأعلنت أحزاب التيار المدني رفضها التوسع في توزيع مقاعد مجلس النواب وتخصيص دوائر انتخابية جديدة.

وأشارت الأحزاب إلى أن مثل هذه القضايا الجدلية لابد أن تُرحل للدستور الدائم وأن يٌبت فيها من قبل سلطة تشريعية منتخبة جديدة.

وحذرت أحزاب التيار المدني من استمرار حالة المماطلة لإجراء الانتخابات وتجاهل المُطالبة الشعبية بها.