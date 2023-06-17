من يناير حتى مايو..المالية: الإيرادات المالية العامة للبلاد بلغت أكثر من 48 مليارا

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أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، أن الإيرادات المالية العامة للبلاد، منذ مطلع يناير حتى نهاية مايو الماضيين، بلغت 48 مليارا و606 مليون و558 ألف دينار.

وأضافت الوزارة في تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة، أن الإنفاق العام منذ مطلع يناير حتى نهاية مايو الماضيين، بلغ 32 مليارا و671 مليونا و725 ألف دينار.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 46 مليار دينار، والإيرادات السيادية 1.19 مليار دينار، وأن بواقي أرصدة الحسابات عن السنوات السابقة بلغ 704 مليون دينار.

وأفادت المالية أن إيراد المبيعات النفطية بلغت 33 مليار دينار، فيما بلغت إيرادات الضرائب والإتاوات عن الشركات النفطية 13 مليار دينار.

وأشارت الوزارة إلى أن الإنفاق العام الحكومي حتى 31 مايو الماضي، تجاوز 32 مليار دينار، موضحة أن أكثر من 22 مليارا صرفت للمرتبات.

وذكرت وزارة المالية، أن ما يزيد عن 4 مليار دينار خصصت لباب الدعم ومايزيد عن 3 مليارات للنفقات التسييرية، وأكثر من 2 مليار لمشروعات التنمية.