11 حزب يطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل

طالب 11 حزبا سياسيا خلال بيان لهم ، من لجنة 6+6 بمعالجة جملة من الثغرات التي اتضحت في قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأكد البيان رفض الاحزاب، التوسع في توزيع مقاعد مجلس النواب وتخصيص دوائر انتخابية جديدة، مطالبين بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل

وكما أوضح البيان،أن مثل هذه القضايا الجدلية لابد أن ترحل للدستور الدائم وأن يبت فيها من قبل سلطة تشريعية منتخبة جديدة.

وكما بين البيان الاحزاب ستعمل في المرحلة المقبلة مع كل الأطراف “لتبني” نهج حل متكامل للأزمة بمسارات سياسية واقتصادية وأمنية متزامنة.