الجيش الليبي يدعم "التقارب" حول قوانين الانتخابات

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، دعمها “التقارب الليبي” حول القوانين المنظمة للانتخابات العامة، داعية إلى تشكيل حكومة جديدة تعمل على الإشراف على تنظيم الانتخابات المقبلة.

ونجحت لجنة 6+6 (ستة أعضاء من مجلس النواب وستة من مجلس الدولة)، عقب مباحثات امتدت لأيام في بوزنيقة بالمغرب، في التوصل لتوافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وفي إشارة إلى استمرار نقاط الخلاف، لم تتم مراسم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي عكس ما كان مخططاً له في البداية، مع عدم معرفة مصير النقاط الخلافية، ولا سيما الجدل المرتبط بترشيح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

وقالت القيادة العامة للجيش، في بيان صحافي الجمعة، “ندعم المباحثات والتقارب الذي من شأنه إنهاء حالة الانقسام السياسي، وما قامت به لجنة “6+6″ بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، أولى الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

كما حث البيان على “الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة وموحدة، تشرف على تنظيم الانتخابات بجميع أنحاء ليبيا”، مطالبة بعثة الأمم المتحدة “دعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات”.

اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت في وقت سابق، الأطراف الليبية بـ”توافق أكبر” في شأن “النقاط الخلافية” للقوانين الانتخابية المقترحة لإجراء الاستحقاق المفترض إجراؤه بحلول نهاية 2023 في البلد الذي تعصف به الفوضى والانقسام منذ عام 2011.

كما دعت الأمم المتحدة الخصوم السياسيين إلى “الالتزام بروح التسوية بحل جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أكثر أماناً وأكثر ملائمة لإجراء انتخابات”. وأعلن ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعمهم لموقف الأمم المتحدة.

وكان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 لكنها أرجئت حتى إشعار آخر بسبب خلافات بين مختلف الأطراف.