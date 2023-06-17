لتلقي الحقن الجينية.. نقل أربعة أطفال من مرضى ضمور العضلات إلى مصر

قام جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بنقل أربعة أطفال من مرضى ضمور العضلات إلى مصر من مطاريْ “معيتيقة وبنينا”، وذلك لتلقـي الحقن الجينية الخـاصة بهم.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على “فيسبوك” أن نقل الأطفال جاء بتوجيهات من رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة”، وبمتـابعـة مكتب الـنائب العـام وديــوان المحاسبة.

يذكر أنه في الأول من يونيو الجاري، أرسل جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أربعة أطفال آخرين من مرضى ضمور العضلات إلى مصر، ولا يزالون يتلقون الرعاية الصحية هُناك.

يأتي كل ذلك، بناء على اتفاقية وقعها الجهاز مع مركز الطب العالمي في مصر شهر مايو الماضي، والتي سيتم من خلالها إيفاد 10 أطفال من مرضى ضمور العضلات تحت سن العامين لتلقي الحقن الجينية اللازمة لعلاجهم.