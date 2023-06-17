جولة تفقدية لتقييم مخازن الأدوية والمعدات الطبية في مركز بنغازي الطبي

الوطن|متابعات

أجرت لجنة تفتيش وتقييم مخازن الأدوية والمعدات الطبية بوزارة الصحة في الحكومة الليبية، زيارة تفقدية لمركز بنغازي الطبي لتقييم مخازن الأدوية والمعدات الطبية.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تجريها اللجنة للمستشفيات والعيادات المجمعة، للتأكد من طرق التخزين وآلية صرف الأدوية التخصصية وضمان وصولها للمريض.

وألادوية تخص مختلف الامراض مثل “الأورام والأعصاب والتخدير”، إلى جانب التأكد من الاستخدام الأمثل للمعدات الطبية والتعامل مع ملحقاتها بالشكل المناسب لإطالة عمرها الافتراضي.