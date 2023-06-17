بلدية بنغازي تستعرض مشروع المخطط العام والتوسعات لحاظرة بنغازي

الوطن|رصد

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري والعميد صدام خليفة حفتر، بإستعراض مُجسم ثُلاثي الأبعاد للمُخطط العام والتوسعات لِحاظرة بنغازي .

هذا وتم عرض تفاصيل المُخطط العام الذي يُهدف إلى تحديث وتطوير مخطط بنغازي الحضري والذي سوف تكون له نتائج إيجابية كثيرة أهمها التخطيط الحضري وربط القنوات المائية وزيادة المساحات الخضراء والعمل على إيجاد بيئة مستدامة.

وكما تنوي البلدية إقامة مشاريع البُنية التحتية وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة وتهذيب العشوائيات السكنية بحيث تُصبح أحياء سكنية تتوفر فيها جميع الخدمات في مُختلف مجالات البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والطُرق والنقل العام والبُحيرات والقنوات المائية والمرافق الخدمية.

وبما في ذلك أيضا الموؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والخدمية المُختلفة، وإعتماد المعايير التخطيطية والمواصفات الفنية في مُختلف الأحياء السكنية والشوارع والمرافق العامة في مدينة بنغازي.

يذكر بأن البلدية تعتزم إقامة مؤتمر حول المُخطط العام لمدينة بنغازي ،وذلك يوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 بفندق تيبستي على تمام الساعة الحادية عشر صباحاً .

الجدير بالذكر أن المخطط عرض بحضور مدير عام صندوق إعمار بنغازي-درنة المهندس علي الأوجلي ومدير إدارة المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة ومدير شركة” ليد” اليونانية للإستشارات الهندسية السيد “كاناكس ماندلوس “.