شركة الكهرباء تنهي أعمال الصيانة على خط نقل الطاقة التميمي درنة

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أنتهت الشركة العامة للكهرباء من أعمال الصيانة على خط نقل الطاقة التميمي درنة الديرة رقم ( 1 و 2 ) جهد 220 ك.ف، و أشتملت على تغيير العوازل لعدد ( 156 ) برج تعليق و ( 28 ) برج شد على الدائرتين.