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شركة الكهرباء تنهي أعمال الصيانة على خط نقل الطاقة التميمي درنة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

 أنتهت الشركة العامة للكهرباء من أعمال الصيانة على خط نقل الطاقة التميمي درنة الديرة رقم ( 1 و 2 ) جهد 220 ك.ف، و  أشتملت على تغيير العوازل لعدد ( 156 ) برج تعليق و ( 28 ) برج شد على الدائرتين.
وكما تظمنت ألاعمال على تغيير العوازل داخل محطتي التميمي ودرنة وتمت كافة الأعمال من قبل شركة الطاقة المستديمة تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة.
يأتي ذلك تواصلاً للجهود التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لأجل استقرارية الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.
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الوطن الليبية

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