النائب العام: استرداد أكثر من 70 مليون دينار منحت في المصرف التجاري الوطني بالمخالفة

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تقصى نائب النيابة بمكتب النائب العام المستشار الصديق الصور البيانات المتعلقة بواقعات كسب غير مشروع نشأت عن عمليات مصرفيةأُنجزت في المصرف التجاري الوطني.

وأسفر البحث عن كشف واقع توجه سلوك مسؤولين سابقين في لجان إدارة التسهيلات الائتمانية، نحو منح تسهيلات ائتمانية لفائدة 84 شخصًا اعتباريًا بالمخالفة لقواعد وضوابط تسييل المبالغ وكفاية الضمانات العينية التي تضمن الوفاء.

ووجه المحقق جملة من الإجراءات الاحتياطية الرامية إلى ضمان امتثال الأشخاص، ومنع التصرف في الأموال، بإلإضافة إلى رد المنافع التي حصلت بالمخالفة للتشريعات، ليترتب عن هذه التدابير رد 70 مليونًا و 573 ألفًا 720 دينارًا .