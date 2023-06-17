السريري: قرارات لجنة “6+6” مُلزمة وموافقة مجلس النواب إجراء إداري

الوطن – رصد

قال عضو لجنة “6+6” عن مجلس الدولة الاستشاري، فتح الله السريري إن قرارات اللجنة مُلزمة، وموافقة مجلس النواب عليها إجراء إداري فقط.

وأضاف السريري في تصريحات صحفية أنه على رئيس مجلس النواب ألا يُعدل فيما اتفقت عليه لجنة “6+6″، لأنه لا يمكن تعديلها بحسب الاتفاق.

وتايع” لا يوجد شخص تم إقصائه في هذه القوانين، وكل القوى السياسية الفاعلة كان لديها مُمثلين في اللجنة”.

وأكد أن حضور عقيلة والمشري في المغرب، كان لمُجرد الحضور فقط، وليس للتوقيع مشيراً أن عقيلة صالح اقترح بعض التعديلات لكن اللجنة لم تقبلها، وصوتت على القوانين.

ولفت أن عدم رضا عقيلة على أعمال اللجنة دليل على استقلاليتها وعدم تبعيتها لأي طرف من الأطراف منوها أن المشري ليس مع الرافضين لمخرجات لجنة 6+6 ولكن لديه ملاحظات على عملها أيضًا.

“مُعارضة بعض أعضاء اللجنة للقرارات غير منطقي، لأنهم وقّعوا عليها بالفعل وممارسة الضغوط على أعضاء لجنة “6+6″ ستدفع بعضهم للتراجع عما تم التوافق عليه”.وفق السريري

وختم ” يُمكن تقديم طعون بحق أي مترشح لرئاسة الجمهورية يحمل جنسية أخرى في الجولة الثانية، وليس في الجولة الأولى”.