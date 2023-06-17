الحصادي: قرار تشكيل لجنة لإعداد مقترح توزيع ميزانية التنمية يثير شبهة الفساد والمصالح

الوطن| رصد

أكد عضو مجلس الدولة منصور الحصادي، على أن التعاون والتكامل بين الاجسام والأجهزة في الدولة أمر مهم لإدارة شؤون الدولة وخاصة في حالة الأزمة.

وأضاف الحصادي معلقاً على قرار رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، بتشكيل لجنة إعداد مقترح توزيع ميزانية التنمية لعام 2023، المستغرب هو وجود أعضاء من الأجهزة السيادية الرقابية والمحاسبية في لجنة مشكلة بقرار حكومي، وهذا بسبب ضعف وتردي الجسم التشريعي وتغول وتمرد الأجسام السيادية، وهذا يثير شبهة الفساد والمصالح.