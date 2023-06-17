التومي: سنسهل أعمال مخاتير المحلات ونمنحهم حقوقهم التي أهملتها الحكومات المتعاقبة

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة، بدر الدين التومي، اجتماعا مع مخاتير محلات ليبيا، في إطار فعاليات الملتقى الأول لمخاتير محلات ليبيا لسنة 2023.

وأوضحت صفحة وزارة الحكم المحلي، على فيسبوك، في بيان، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالأوضاع الإدارية والمالية للمخاتير.

وتابع البيان، أنه تم أيضاً إقامة مأدبة عشاء بعد الاجتماع بحضور التومي، ومخاتير محلات ليبيا، وعددًا من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وفي ختام اللقاء، تعهد التومي؛ بمواصلة وزارته تنفيذ كافة الإجراءات الحكومية التي تضمن تسهيل أعمال مخاتير المحلات في ليبيا، والإيفاء بحقوقهم التي لم تحققها الحكومات المتعاقبة.