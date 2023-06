القاهرة تعلن انتهاء تطوير ميناء السلوم البري مع ليبيا

أفاد موقع اليوم السابع المصري بانتهاء مشروع تطوير ميناء السلوم البري على الحدود مع ليبيا بهدف تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع.

وأوضح الموقع المصري أنه جرى الانتهاء من تطوير ميناء السلوم البري على مساحة تبلغ 286 فدانا، وإنشاء 41 مبنىً وشبكة طرق بالميناء.

وتابع الموقع المصري أنه جرى إنشاء منطقة لوجيستية داخلية تشمل المخازن والثلاجات على مساحة 21 فدانا.

ووفق الموقع المصري فإن القاهرة رصدت 11 مليار جنيه لإنشاء وتطوير الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية.

