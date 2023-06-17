أحزاب ليبية تطالب بإجراء فوري للانتخابات وتحذر من المماطلة

طالب 11 حزبا سياسيا، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل، محذرا من استمرار المماطلة في إجراءها.

وقالت الأحزاب التي عقدت اجتماعا، بمقر الحزب المدني الديمقراطي، في بيانها المشترك: “نطالب لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة، بمعالجة جملة من الثغرات التي اتضحت في قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية”.

وأعلنت الأحزاب تمسكها برفضها التوسع في توزيع مقاعد مجلس النواب وتخصيص دوائر انتخابية جديدة، مؤكدة أن مثل هذه القضايا الجدلية لابد أن تُرحل للدستور الدائم وأن يٌبت فيها من قبل سلطة تشريعية منتخبة جديدة.

وقالت: “سنعمل في المرحلة المُقبلة مع كل الأطراف لتبني نهج حل متكامل للأزمة بمسارات سياسية واقتصادية وأمنية متزامنة.

وحذرت الأحزاب، من استمرار حالة المماطلة لإجراء الانتخابات وتجاهل المُطالبة الشعبية بها”.