مركز شرطة “بوعطني” يكشف جريمة وقعت قبل سنة وقُيدت ضد مجهول

الوطن| رصد

أعلنت مديرية أمن بنغازي كشف غموض جريمة قتل ارتكبها مجهول منذ عام في أحد مواقع بيع الخردة، مشيرة إلى القبض على أحد المشتبه فيهم، واعترافه بعدة عمليات سطو مسلح وسلب للمواطنين.

وأشارت المديرية، إلى ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني عن أحد المشتبه فيهم بواقعة قتل مواطن في أحد مواقع بيع الخردة بمنطقة شبنة، إذ دخلت مجموعة مسلحة مكونة من ثلاثة أشخاص ملثمين، بمن فيهم الشخص الذي وردت عنه المعلومات، إلى موقع بيع الخردة والرماية العشوائية داخل الموقع، ووقعت مشاجرة بينهم وبين المجني عليه أدت إلى مقتله بعدة أعيرة نارية.

وبيّن الاستدلال أن المتهم يُدعى «س. ص. س» من مواليد 2002، ويسكن في سلوق، واعترف بالهجوم على موقع الخردة سالف الذكر، وكان برفقته شخصان يستقلان مركبة آلية لا تحمل لوحات معدنية، مشيرا إلى أنهم كانوا تحت تأثير حبوب الهلوسة، وأن الشخصين الآخرين هما من قاما بالرماية على المجني عليه في المشاجرة، مما أدي إلى وفاته.