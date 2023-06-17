رئيس الحكومة الليبية يرحب بمخرجات لجنة 6+6 بشأن القوانين الانتخابية

رحب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بمخرجات اجتماعات لجنة 6+6 بشأن القوانين الانتخابية.

واعتبر حماد أن مخرجات الاجتماعات ستنهي الخلافات والانقسامات التي طال أمدها وتؤسس لقاعدة قانونية متفق عليها من مجلسي النواب والدولة للمضي قدما في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

وأشاد حماد بالجهات المحلية والدولية التي رحبت بهذه المخرجات وأوضحت موقفها الإيجابي منها معربا عن أمله أن يكون هذا التوافق أول خطوة على طريق الاستقرار السياسي والذيسينعكس على كل مناحي الحياه ويلبي تطلعات الشعب الليبي في إنهاء كل مظاهر المعاناة التي عاشها في الفترة الماضية.

وثمن حماد دور المغرب الواضح في احتضان هذه الاجتماعات بشكل حيادي حافظت فيه على منع حدوث أي تدخلات أو ضغوطات خارجية في أعمال اللجنة.