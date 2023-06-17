درجات حرارة معتدلة في معظم أنحاء البلاد

الوطن| رصد

تسود حالة من الاستقرار في الطقس على معظم مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة معتدلة على معظم مناطق الشمال تتراوح مابين (24 – 29)مْ مع رياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً على مناطق الساحل الشرقي، وتكون درجات الحرارة على الجنوب مابين (33–39)مْ, بينما تتجاوز هذا اليوم (40)مْ على الجنوب الشرقي وتنخفض يوم الغد.