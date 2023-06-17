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درجات حرارة معتدلة في معظم أنحاء البلاد

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

تسود حالة من الاستقرار في  الطقس على معظم مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة معتدلة على معظم مناطق الشمال تتراوح مابين (24 – 29)مْ مع رياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً على مناطق الساحل الشرقي، وتكون درجات الحرارة على الجنوب مابين (33–39)مْ, بينما تتجاوز هذا اليوم (40)مْ على الجنوب الشرقي وتنخفض يوم الغد.
وتتكاثر السحب اليوم على بعض مناطق الساحل قد يتخللها امطار خفيفة على مناطق الجبل الاخضر.
ومن المتوقع زيادة تدريجية في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الأحد خاصة على الدواخل والجنوب الغربي.
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الوطن الليبية

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