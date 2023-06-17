شاهد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة لـ3 أيام بدءاً من السبت 17 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 17 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث يكون الطقس مستقر على أغلب مناطق البلاد.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على المناطق الساحلية الممتدة من طرابلس إلى الخمس.

الرياح: شمالية غربية تتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-32)مْ على اغلب المناطق ، وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين على اغلب المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول تدريجياً من مساء الغد إلى شمالية على مناطق الخليج.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-29)مْ .

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية غالباً.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-40)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-40)مْ .