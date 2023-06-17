داخلية الدبيبة تستعد لإطلاق نظام تعميم البلاغات عن المركبات المسروقة خلال الأيام القادمة

ليبيا – عٌقد بمقر مركز المعلومات والتوثيق، الخميس، اجتماعًا ضم مدير المركز اللواء البهلول شنانة ورئيس وأعضاء الغرفة الرئيسية بمكتب المناوبة والتنسيق، لاستعراض ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بنظام تأكيد تعميم البلاغات عن المركبات المسروقة، استعداداً لإطلاق هذا النظام خلال الأيام القادمة.

وزارة الداخلية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الاجتماع جاء تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي بضرورة متابعة تنفيذ خطة التحول الرقمي باستكمال ربط الأنظمة وتقديم الخدمات على النحو الإلكتروني البسيط للمواطن.

يُشار إلى أن هذه الخدمة ضمن باقة الخدمات التي توفرها بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية لتسهيل تتبع المواطنين لبلاغتهم المقدمة عن مركباتهم المسروقة باستخدام هواتفهم المحمولة والتأكيد من وصول بلاغاتهم إلى كافة الجهات الضبطية ذات العلاقة.