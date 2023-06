موقع إيطالي: أزمة ليبيا تحدث تقاربا متزايدا بين أبوظبي وروما

أفاد موقع “ديكود 39” الإيطالي بحدوث تقارب متزايد في مواقف إيطاليا والإمارات إزاء الملف الليبي.

وأوضح الموقع أن الملف الليبي سيكون حاضرا خلال زيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى الإمارات للقاء نظيره عبدالله بن زايد آل نهيان.

وأشار الموقع إلى أن نهج أبوظبي تجاه الملف الليبي يعتبر أكثر براجماتية ومسؤولية خلال هذه الفترة من الفترات الماضية، بحسب وصفه.

وتابع الموقع أن الإمارات وإيطاليا استقبلتا خلال الفترة الماضية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وخليفة حفتر على أراضيهما وذلك بشكل منفصل.

المصدر: موقع “ديكود 39” الإيطالي

