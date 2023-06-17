المجلس القومي للمرأة الليبية ينظم ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال

الوطن/متابعات

أقامت وحدة المرأة والطفل بالمجلس القومي بنغازي فرع البركة، ندوة شاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، حيث تناولت الندوة عدة جوانب علمية واجتماعية ونفسية.

ورحبت رئيس المجلس القومي للمرأة سعاد العريبي بالحضور الذي كان من مختلف الشرائح، مشيدةً على انتشار هذه الظاهرة وضرورة العمل على الحد منها.

وأثنت العريبي على جهود وحدة المراة والطفل برئاسة مريم البدري والصف المصاحب معها في إعداد هذه الندوة التي تعد الأولى في تطبيق الحانب العملي من الإرشاد الأسري لنشر الوعي، عبر توزيع مطويه من قبل فرقة الكشافة 21 بقيادة القائد عبد العزيز المزوغي، حيث انتقلت قافلة الكشافة رفقة جهاز حماية من مركز شرطة العروبة لتجوب شوارع بنغازي وتوزيع المطوية.