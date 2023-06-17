شركة الكهرباء: تواصل صيانة الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الزويتينة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الزويتينة التي تدار بواسطة شركة ( GE ) الأمريكية.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعمال الصيانة تجري بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن أعمال الصيانة تأتي في إطار دعم الشبكة الكهربائية والمحافظة على استقرارها .

وشددت الشركة على أنها تخطط لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد بكافة المدن والمناطق لرفع كفاءتها الإنتاجية وإطالة عمرها .