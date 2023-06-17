حماد: مخرجات “6+6” ستنهي الخلافات والانقسامات في ليبيا

العنوان-بنغازي

رحب رئيس الحكومة الليبية المكلف، أسامة حماد، اليوم السبت، بمخرجات اجتماعات اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة “6+6″، لإعداد قوانين الانتخابات. لافتا إلى إن هذه المخرجات سوف تُنهي الخلافات والانقسامات التي طال أمدها.

أعرب حماد، عن تطلع حكومته إلى الوصول إلى إنجاز الاستحقاقات الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عبر توافق مجلسي النواب والدولة.

كما أعرب حماد عن الأمل أن يكون توافق اللجنة الخطوة الأولى على طريق الاستقرار السياسي.

وأشاد رئيس الحكومة بالجهات المحلية والدولية التي رحبت بمخرجات هذه الاجتماعات، مثمنا دور المملكة المغربية الشقيقة في احتضانها اجتماعات اللجنة بشكل حيادي.