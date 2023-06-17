العثور على 66 قذيفة في مزرعة مواطن ليبي جنوبي طرابلس

عثرت السلطات الليبية على 66 قذيفة هاون في مزرعة أحد المواطنين جنوبي العاصمة طرابلس.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس الخميس، العثور على القذائف في مزرعة بمنطقة غوط بوساق في الجفارة، وفق صحيفة “الوسط” الليبية.

جاء ذلك بعدما تلقت غرفة تفكيك المتفجرات التابعة لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بوجود قذيفة في مزرعته.

ولدى انتقال فريق تفكيك المتفجرات إلى المكان، وإجراء مسح شامل للمزرعة، عثر على 64 قذيفة هاون عيار 61 ملم، وقذيفتين هاون عيار 120ملم، وعدد من الطلقات متعددة الأعيرة، وجرى نقلهما إلى المكان المخصص للتخزين إلى حين التخلص منها بطريقة آمنة.