محلل سياسي : نرفض الضغوط الغربية لإقصاء بعض الشخصيات في انتخابات ليبيا

قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي، عادل الخطاب، إنه مع اقتراب الشعب الليبي خطوة نحو الوصول إلى صناديق الاقتراع واختيار رئيس للدولة قادرة على بسط الأمن وإعادة الاستقرار إلى البلاد بعد أعوام من الفوضى منذ سقوط نظام حكم الرئيس معمر القذافي عام 2011، إلا أن الأزمة الحقيقية لا تزال قائمة ومتمثلة في مساعي دول الغرب لإفشال الاستحقاق الانتخابي عن طريق إقصاء عدد من الشخصيات الليبية ذات الشعبية من السباق الانتخابي.

ي وقت سابق أكد بعض أعضاء اللجنة المشتركة لوضع القوانين الإنتخابية 6+6 وجود ضغوطات على بعضهم من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق رئيس حكومة الوحدة منتهية الشرعية في طرابلس، للتعجيل من سن القوانين الانتخابية بطريقة اقصائية لبعض الشخصيات السياسية والعسكرية ومنعهم من خوض الانتخابات الرئاسية.

جدير بالذكر أن أحد أسباب فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021 هو بنود القاعدة الدستورية وعلى وجه الخصوص المادة 12 التي تحرم العسكريين ومزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات، وهي المادة التي تتماشى مع مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لإقصاء القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي شرق البلاد، من السباق الرئاسي كونه رافضا لفكرة نهب ثروات الشعب من الذهب الأسود لصالح واشنطن.

وتابع أن اليوم عادت المادة 12 في ثوبها الجديد بهدف إقصاء المشير حفتر من الانتخابات، حيث إنه ووفقًا للنسخة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لمسودة القوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة المشتركة 6+6، فإن المادة 12 تنص على أن تُجرى انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة خلال مائتي وأربعين يومًا من تاريخ صدور قوانين الانتخابات، الأمر الذي يُرجح أن يتم إجراء الانتخابات مطلع العام المقبل، ومن ضمن بنود المادة هو أن تتكون الانتخابات الرئاسية من جولتين.

وأكد الخطاب أنه لضمان عدم وصول بعض الشخصيات إلى كرسي الحكم حال نجاحهم في المرحلة من الأولى من الانتخابات، تم تعديل المادة 17 والتي تنص على أنه في حالة بقاء مترشح واحد فقط في الجولة الثانية تُعاد العملية الانتخابية، وهي تُعتبر الخطة البديلة لمعرقلي الانتخابات في البلاد لإفشال الاستحقاق الدستوري الذي طال انتظاره.

وفي هذا السياق ورفضًا للقوانين الإقصائية، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من اللجنة المشتركة 6+6 إعادة التشاور للخروج بقوانين توافقية للانتخابات، مؤكدًا أنه ما اطلع عليه في مسودة اتفاق اللجنة يراد به تعطيل العملية الانتخابية، وأن تلك النقطة هي إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية.

كما أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن رفضه لبعض المواد في المسودة، وغرد على حسابه الشخصي على تويتر قائلًا: «مع أن التعديل 13 يعتبر عمل اللجنة نهائيًا وملزمًا، إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة».

وأوضح المحلل السياسي أن دول الغرب المستفيدة من حالة الفوضى والفساد المستشري في البلاد تبذل قصارى جهدها لإفشال الاستحقاق الانتخابي عن طريق إقصاء أحد أهم الشخصيات السياسية والعسكرية الفاعلة في المشهد السياسي الليبي، ووفقًا للخبراء فإن واشنطن على دراية بمدى شعبية بعض الشخصيات العسكرية وأن أي انتخابات تتم دون مشاركتهم لن يعترف بها الشعب.