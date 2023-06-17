حزب القماطي: طالبنا البعثة الأممية بإصلاح قوانين 6+6

قال حزب جمعة القماطي المعروف باسم “حزب التغيير”، إن موسى ‎تيهوساي عضو الهيئة القيادية العليا لحزب التغيير وعضو المكتب السياسي بالحزب، شارك في اللقاء الذي عقده ممثلو 17 حزبًا ليبيًّا مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة راديزون ‎زينينغا الخميس 15يونيو 2023.

وبحسب البيان، تحدّث تيهوساي خلال اللقاء عن مخرجات لجنة 6+6 وأهمية معالجة القصور في كثير من المواد الواردة في القوانين الانتخابية؛ لضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة، يمكن أن يقبل الجميع بنتائجها، وتفضي إلى إنهاء الانقسام السياسي والمراحل الانتقالية التي أنهكت البلاد.

من جهته، أكد زينينغا أهمية دور الأحزاب السياسية، ولفت إلى أن البعثة الأممية تدعم ضمان مشاركة الأحزاب في أي عملية سياسية أو انتخابية في البلاد.

كما شدّد نائب الممثل الخاص على أهمية ضمان تنفيذ القوانين الانتخابية وأشار إلى أن نجاح الانتخابات يستلزم قبول جميع الأطراف الرئيسية، بما في ذلك الأحزاب السياسية، بحسب قوله.